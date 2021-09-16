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Обсуждена отправка миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана

Обсуждена отправка миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана Находящийся с визитом в Узбекистане министр культуры Анар Керимов провел встречи с руководителями и представителями ряда международных организаций.
Kультурная политика
16 сентября 2021 г. 18:42
Обсуждена отправка миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана

Находящийся с визитом в Узбекистане министр культуры Анар Керимов провел встречи с руководителями и представителями ряда международных организаций.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, на встрече с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриелой Рамос состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана с ЮНЕСКО в области социальных и гуманитарных наук.

Говоря о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Азербайджаном, Анар Керимов отметил исключительные заслуги первого вице-президента нашей страны, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой в развитии этих связей.

Министр также проинформировал о международной платформе “Бакинский процесс” по межкультурному диалогу, предложенной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2008 году. Было отмечено, что в отчетах генсека ООН “Бакинский процесс”, включающий межкультурный диалог, был высоко оценен в качестве глобальной платформы. Альянс цивилизаций ООН и ЮНЕСКО выступают в качестве основных партнеров Всемирных форумов по межкультурному диалогу, проводимых в Баку.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросу отправки ЮНЕСКО технической миссии в освобожденный от оккупации Карабахский регион Азербайджана.

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Версия на английском языке Sending UNESCO mission to liberated territories of Azerbaijan discussed in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərə UNESCO-nun missiyasının göndərilməsi müzakirə olunub

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