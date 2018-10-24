Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа VI Международного гуманитарного форума.

Как сообщили Report в министерстве культуры, форум, который состоится в Баку 25-26 октября, будет посвящен теме "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека".

Инициаторами мероприятия, проводимого с 2010 года, являются президенты Азербайджана и России.

В нынешнем форуме примут участие 581 представитель (включая 416 иностранных гостей) из 86 стран и 24 международных организаций.

VI Бакинский международный гуманитарный форум уделит внимание поиску креативных идей, способствующих формированию нового миропорядка, и путей их реализации.

Отметим, что в форуме будут участвовать два заместителя генсека ООН, председатели ИСЕСКО, IRSIKA, ТюркПА, ТЮРКСОЙ, ОЧЭС, Международная тюркская академия (TWESCO), IPU, Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC), ЮНЕСКО, Исполкома СНГ. Среди официальных гостей будут вице-президент Судана, вице-премьеры России и Словакии, спикеры и вице-спикеры Словении, Уругвая, России, Египта, Беларуси, Италии и Эстонии, министры и заместители министров Грузии, Черногории, Узбекистана, Болгарии, Турции, Судана, Таджикистана, Казахстана, Украины, Афганистана, Филиппин и Болгарии, омбудсманы Казахстана, Турции, Таджикистана и Узбекистана, а также более 40 депутатов из 15 стран мира, главы дипкорпусов 46 стран, компаний многих стран, научные деятели и эксперты.

Гостям форума будет организована разнообразная культурная программа, экскурсии по Баку.