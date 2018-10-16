Награждены сотрудники Сумгайытского государственного драматического театра - СПИСОК

16 октября, 2018 20:26

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Сумгайытского государственного драматического театра медалью "Терегги". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане глава государства удостоил медали "Терегги" следующих лиц: Джафарову Рухсару Алиага гызы Ханларова Габиля Техран оглу Гурбанову Вафу Али гызы Мамедова Видади Мансур оглу Мамедову Маю Алиага гызы Мирзоева Акифа Азиз оглу Музаффарова Арифа Валех оглу.

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