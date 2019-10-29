Награждены сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драматического театра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Как сообщает Report, по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждены следующие лица:

орденом "Шохрат"

Дадашев Рафаэль Мелик оглу

Гулиев Нураддин Азулла оглу

Мелик Рамиз Агарза оглу

медалью "Терегги"

Агавердиева Месмеханым Аслан гызы

Атакишиева Матанат Агазаир гызы

Алиева Мюняввяр Сабир гызы

Гасанов Рафаэль Вагиф оглу

Гусейнов Физули Исмет оглу

Гулиев Эльхан Али Бала оглу

Мамедов Эльнур Мехрали оглу

Мамедов Гаджибаба Исмаил оглу

Другим распоряжением главы государства по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане присвоены почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

"Народный артист"

Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу

Нурзаде Али Гайыб оглу

"Заслуженный артист"

Абдуллаеву Матлабу Фатали оглу

Бабаевой Амине Агагусейн гызы

Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу

Гараеву Эльнару Джафар оглу

Иным распоряжением президента страны по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:

Джафарова Бести Али гызы

Асадова Малейка Алифага гызы

Мустафаева Лалазар Башир гызы

Новруз Рамиз Гаввам оглу.