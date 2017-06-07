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    На российском телеканале состоится показ цикла передач об Азербайджане

    С 19 июня еженедельно на телеканале Санкт-Петербург будет транслироваться передача, посвященная Азербайджану

    Cанкт-Петербург. 7 июня. REPORT.AZ/ На российском телеканале "Санкт-Петербург" начнётся показ цикла передач "Дорога в Азербайджан". Об этом в интервью Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

    По его словам, с 19 июня каждую неделю на телеканале "Санкт-Петербург" будет транслироваться передача на русском языке, посвященная Азербайджану

    "Отмечу, что в Санкт-Петербурге такое будет впервые. Опыт создания подобных передач я наладил еще в пору работы генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге. Тогда, на протяжении долгого времени по местному телеканалу показывали передачу об Азербайджане. Сейчас рассматриваем возможность показа некоторых передач петербургского телеканала в азербайджанском вещательном пространстве", - отметил С. Гасымов.

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