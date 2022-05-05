На реконструкцию Центрального ботанического сада выделено 25 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада.

Как сообщает Report, для осуществления работ по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Баку первоначально выделено 25 млн манатов.