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На реконструкцию Центрального ботанического сада выделено 25 млн манатов

На реконструкцию Центрального ботанического сада выделено 25 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада.
Kультурная политика
5 мая 2022 г. 14:45
На реконструкцию Центрального ботанического сада выделено 25 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада.

Как сообщает Report, для осуществления работ по благоустройству, реконструкции и строительству на территории Центрального ботанического сада из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Баку первоначально выделено 25 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani President allocates more than $14M for reconstruction of Central Botanical Garden 
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Nəbatat Bağının yenidən qurulmasına 25 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

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