На международном фестивале в Украине состоится презентация об Азербайджане

15 июня по случаю Дня национального спасения в столице Украины, Киеве в рамках фестиваля Water Summer Activity 2019 состоится презентация об Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, в мероприятии примут участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, депутаты Верховной Рады, общественные деятели и местные СМИ.

Презентация состоится 15-16 июня по совместной инициативе посольства Азербайджана в Украине, МИД Украины и SOCAR-Ukraine.

В рамках мероприятия гости насладятся прогулкой на яхте, познакомятся с национальной музыкой и кухней Азербайджана. Участники будут проинформированы о стратегии развития современного независимого Азербайджана, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, будут розданы журналы и брошюры.

Затем будут представлены блюда азербайджанской кухни - плов, долма, гутаб. Повара проведут мастер-класс по кулинарии.