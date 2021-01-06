"Музыкальная сокровищница Карабаха" - Мешади Мамед Фарзалиев

Продолжается проект Международного центра мугама "Музыкальная сокровищница Карабаха".
Как передает Report, очередной выпуск посвящен Мешади Мамеду Фарзалиеву.
Мешади Мамед Фарзалиев родился в 1872 году в Шуше. Музыкальное образование получил в школе Харрата Гулу. В юности он некоторое время жил в Гяндже, а затем в Тбилиси, Батуми, Владикавказе, Стамбуле и других городах. Ханенде снискал известность в Закавказье, Средней Азии, Турции и во многих странах Европы.
Мешади Мамед известен как мастер "Шуштара". В 1923 году он был приглашен в Гянджу Мешади Джамилем Амировым для преподавания мугама. В 1929 году Мешади Мамед Фарзалиев отправился на гастроли за рубеж и больше не вернулся в Азербайджан. Остаток дней он провел в Турции, где и скончался в 1962 году.
Международный центр мугама приступил к поискам архивных документов в надежде отыскать могилу прославленного ханенде и его звукозаписи. В ходе поисков стало известно, что в Турции ханенде был известен как Мехмет Фарзалы. Были обнаружены три записи выступлений Мешади Мамеда. В настоящее время поиски продолжаются.