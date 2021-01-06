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"Музыкальная сокровищница Карабаха" - Мешади Мамед Фарзалиев

"Музыкальная сокровищница Карабаха" - Мешади Мамед Фарзалиев Продолжается проект Международного центра мугама "Музыкальная сокровищница Карабаха"
Kультурная политика
6 января 2021 г. 12:43
Музыкальная сокровищница Карабаха - Мешади Мамед Фарзалиев

Продолжается проект Международного центра мугама "Музыкальная сокровищница Карабаха".

Как передает Report, очередной выпуск посвящен Мешади Мамеду Фарзалиеву.

Мешади Мамед Фарзалиев родился в 1872 году в Шуше. Музыкальное образование получил в школе Харрата Гулу. В юности он некоторое время жил в Гяндже, а затем в Тбилиси, Батуми, Владикавказе, Стамбуле и других городах. Ханенде снискал известность в Закавказье, Средней Азии, Турции и во многих странах Европы.

Мешади Мамед известен как мастер "Шуштара". В 1923 году он был приглашен в Гянджу Мешади Джамилем Амировым для преподавания мугама. В 1929 году Мешади Мамед Фарзалиев отправился на гастроли за рубеж и больше не вернулся в Азербайджан. Остаток дней он провел в Турции, где и скончался в 1962 году.

Международный центр мугама приступил к поискам архивных документов в надежде отыскать могилу прославленного ханенде и его звукозаписи. В ходе поисков стало известно, что в Турции ханенде был известен как Мехмет Фарзалы. Были обнаружены три записи выступлений Мешади Мамеда. В настоящее время поиски продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağın musiqi xəzinəsi” - Məşədi Məmməd Fərzəliyev

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