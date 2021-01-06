"Музыкальная сокровищница Карабаха" - Мешади Мамед Фарзалиев

Продолжается проект Международного центра мугама "Музыкальная сокровищница Карабаха"

Продолжается проект Международного центра мугама "Музыкальная сокровищница Карабаха".

Как передает Report, очередной выпуск посвящен Мешади Мамеду Фарзалиеву.

Мешади Мамед Фарзалиев родился в 1872 году в Шуше. Музыкальное образование получил в школе Харрата Гулу. В юности он некоторое время жил в Гяндже, а затем в Тбилиси, Батуми, Владикавказе, Стамбуле и других городах. Ханенде снискал известность в Закавказье, Средней Азии, Турции и во многих странах Европы.

Мешади Мамед известен как мастер "Шуштара". В 1923 году он был приглашен в Гянджу Мешади Джамилем Амировым для преподавания мугама. В 1929 году Мешади Мамед Фарзалиев отправился на гастроли за рубеж и больше не вернулся в Азербайджан. Остаток дней он провел в Турции, где и скончался в 1962 году.

Международный центр мугама приступил к поискам архивных документов в надежде отыскать могилу прославленного ханенде и его звукозаписи. В ходе поисков стало известно, что в Турции ханенде был известен как Мехмет Фарзалы. Были обнаружены три записи выступлений Мешади Мамеда. В настоящее время поиски продолжаются.