Муслим Имранлы: Поскольку Басгал является историческим местом, строительство здесь нового здания требовало ответственности

"Поскольку Басгал является историческим местом, строительство здесь нового здания требовало ответственности".

"Поскольку Басгал является историческим местом, строительство здесь нового здания требовало ответственности".

Как сообщает Report , об этом сказал заведующий сектором архитектуры Центра управления заповедниками Госагентства по туризму Муслим Имранлы в ходе медиатура в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", говоря о новом административном здании заповедника.

Он отметил, что прежнее административное здание заповедника было снесено из-за того, что оно было старым и находилось в аварийном состоянии, а для строительства нового здания была выбрана Базарная площадь. Заведующий сектором назвал строительство нового здания ответственной работой.

"Помимо инновационности, новое здание должно было соответствовать окружающей среде. Исходя из этого, мы спроектировали стены здания из местного камня, а крышу из используемых здесь металлических пластин. Нижняя часть здания предназначена для информационно-туристического центра и санузла, а верхняя часть предусмотрена под административные помещения для персонала заповедника. Они включают в себя комнату директора, зал для совещаний, общий кабинет, кухонный уголок, серверную и кладовую. В целом, за основу архитектурного облика здания был взят исторический Верхнеширванский-Лагичский-Басгальский стиль. Это здание олицетворяет новый подход к исторической архитектуре", - подчеркнул М.Имранлы.