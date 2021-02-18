Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши

Министерство культуры Азербайджана призвало ЮНЕСКО обнародовать свою позицию в связи с проведением выставки

По информации армянского сайта аrmenpress.am , 20 февраля в национальном архитектурном музее-институте имени Таманяна состоится выставка ковров, украденных армянами из Шушинского музея ковра 1 ноября минувшего года. На выставке будут экспонироваться карабахские ковры, являющиеся неотъемлемой частью азербайджанского культурного наследия. Эта выставка - очередной факт армянского воровства и присвоения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства культуры Азербайджана.

"Действия армянской стороны подпадают под Гаагскую конвенцию ЮНЕСКО 1954 года о защите культурного наследия во время вооруженного конфликта, статью 19 второго протокола этой конвенции, статью 11 Конвенции 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, являясь грубым нарушением международного права. Всю ответственность за содеянное несет правительство Армении.

Исторически армяне занимались не ковроткачеством, а торговлей коврами, в процессе купли-продажи выдавая азербайджанские ковры за армянские и стремясь распространить свою ложь по всему миру. Проводивший в XIX веке исследования в Карабахе Я.Зедгенидзе отмечал, что все мусульманское население занималось ковроткачеством. Ковры, сотканные в Карабахе, по количеству и качеству занимали первое место на всем Кавказе, армяне не занимались этим, напротив, относились к ковроткачеству как к "нежелательной работе".

Проведение под покровительством правительства Армении в национальном архитектурном музее-институте имени Таманяна выставки ковров, незаконно вывезенных из Шушинского музея ковра, является ярким примером пренебрежения Арменией международными конвенциями. Министерство культуры Азербайджанской Республики совместно с ЮНЕСКО проведет необходимые юридические процедуры по данному вопросу", - отмечается в заявлении.

Министерство культуры Азербайджана призвало ЮНЕСКО обнародовать свою позицию в связи с проведением выставки.