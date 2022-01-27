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Минкультуры: Идет сбор предложений по празднованию 130-летия поэта Ахмеда Джавада

Минкультуры: Идет сбор предложений по празднованию 130-летия поэта Ахмеда Джавада Джавад Ахунзаде, правнук азербайджанского поэта, писателя Ахмеда Джавада, обратился в Министерство культуры с предложением создать дом-музей памяти его деда на улице Истиглалият в Баку.
Kультурная политика
27 января 2022 г. 10:08
Минкультуры: Идет сбор предложений по празднованию 130-летия поэта Ахмеда Джавада
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Джавад Ахунзаде, правнук азербайджанского поэта, писателя Ахмеда Джавада, обратился в Министерство культуры с предложением создать дом-музей памяти его деда на улице Истиглалият в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

"Мы связались с семьей поэта и установили, что у потомков А.Джавада нет прав собственности ни на один дом, в котором жил поэт. Сейчас идет сбор предложений по празднованию 130-летия поэта Ахмеда Джавада, общественность будет проинформирована о результатах", - заявили в министерстве.

А.Джавад родился 5 мая 1892 года в селе Ашагы Сейфали Шамкирского района. Он является автором слов Государственного гимна Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi Əhməd Cavadın ev muzeyinin yaradılmamasının səbəbini açıqlayıb

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