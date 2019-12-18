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Министр: Я не хочу, чтобы Бакинский цирк закрылся

Министр: Я не хочу, чтобы Бакинский цирк закрылся
© Report / Elchin Murad

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выдвинуло некоторые обоснованные замечания в связи с Бакинским государственным цирком". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр культуры Абульфас Гараев.

Министр отметил, что не хочет закрытия Бакинского государственного цирка: 

"В городе обязательно должен быть цирк. В Бакинском государственном цирке уже около 40 лет не было капитального ремонта. Считаю, что меры безопасности, пусть и временные, но все же должны быть приняты. Определенные работы мы уже провели в этом направлении. Надеюсь, что цирк сможет продолжить деятельность в этом сезоне. Но в будущем этот вопрос непременно нужно решить", - сказал А.Гараев. 

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