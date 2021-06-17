Министр: Фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводиться в Шуше ежегодно

"В Карабахе успешно продолжаются работы по развитию нашей культуры".

"В Карабахе успешно продолжаются работы по развитию нашей культуры".

Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал на церемонии награждения победителей "Литературного конкурса на патриотическую тему".

А.Керимов с большой гордостью отметил особое участие Министерства культуры в данном процессе.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан обеспечил и физический, и культурный суверенитет: "Победа в Отечественной войне была результатом сильной политической воли Азербайджанского государства, характера азербайджанского народа, солидарности азербайджанцев мира ради национальных интересов, мужества нашей армии, сильной любви к родине и политической воли Верховного главнокомандующего в данных процессах".

"Как известно, Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Это показатель того, что глава государства придает большое значение нашей культуре. Месяц назад в Шуше прошел фестиваль "Харыбюльбюль". Этот фестиваль будет проводиться ежегодно", - добавил министр.