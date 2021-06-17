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Министр: Фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводиться в Шуше ежегодно

Министр: Фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводиться в Шуше ежегодно "В Карабахе успешно продолжаются работы по развитию нашей культуры".
Kультурная политика
17 июня 2021 г. 17:03
Министр: Фестиваль Харыбюльбюль будет проводиться в Шуше ежегодно
Анар Керимов
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"В Карабахе успешно продолжаются работы по развитию нашей культуры".

Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал на церемонии награждения победителей "Литературного конкурса на патриотическую тему".

А.Керимов с большой гордостью отметил особое участие Министерства культуры в данном процессе.

Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан обеспечил и физический, и культурный суверенитет: "Победа в Отечественной войне была результатом сильной политической воли Азербайджанского государства, характера азербайджанского народа, солидарности азербайджанцев мира ради национальных интересов, мужества нашей армии, сильной любви к родине и политической воли Верховного главнокомандующего в данных процессах".

"Как известно, Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Это показатель того, что глава государства придает большое значение нашей культуре. Месяц назад в Шуше прошел фестиваль "Харыбюльбюль". Этот фестиваль будет проводиться ежегодно", - добавил министр.

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