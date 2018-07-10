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    Министр: Основная цель - построить деятельность заповедников на уровне современных требований

    © mct.gov.az

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной библиотеке им. Мирзы Фатали Ахундзаде 10 июля состоялось совещание под председательством министра культуры Абульфаса Гараева.

    Как сообщили Report в министерстве, совещание было посвящено передаче под ведомство Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве действующих в ведомстве министерства культуры заповедников.

    На собрании приняли участие начальники соответствующих структурных делений министерства, ответственные сотрудники Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, руководители заповедников в ведомстве министерства.

    Министр Абульфас Гараев рассказал о вопросах, стоящих на повестке, проведенных в министерстве культуры последних реформах.

    А.Гараев отметил, что основной целью сегодняшнего собрания является передача под ведомство Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве действующих в ведомстве министерства культуры заповедников для обеспечения более эффективной их работы.

    Министр подчеркнул, что основная предстоящая цель – построить деятельность заповедников на уровне современных требований.

    Начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закир Султанов рассказал о шагах, которые будут предприняты для обеспечения будущей деятельности заповедников.

    В завершение совещания А.Гараев дал поручения и рекомендации для повышения деятельности заповедников, проведения на территории заповедников исследовательских работ, организации мероприятий.

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