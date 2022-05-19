Министр: На освобожденных территориях обнаружены 404 памятника и около 1000 учреждений культуры

Несмотря на то, что освобожденные территории заминированы, все еще продолжается мониторинг памятников.

Несмотря на то, что освобожденные территории заминированы, все еще продолжается мониторинг памятников.

Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам в Шуше.

Он отметил, что уже обнаружено большое число историко-культурных памятников: "Мы обнаружили 404 из имеющихся в реестре 706 памятников. Кроме того, на освобожденных территориях обнаружено около 1000 культурных учреждений. После получения информации памятники классифицируются и получают приоритет по степени разрушения и значимости. Затем наступит этап восстановления и консервации. Уверяю вас, восстановительные работы мы выполняем по международным стандартам".