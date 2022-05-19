Министр: На освобожденных территориях обнаружены 404 памятника и около 1000 учреждений культуры

Несмотря на то, что освобожденные территории заминированы, все еще продолжается мониторинг памятников.
Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам в Шуше.
Он отметил, что уже обнаружено большое число историко-культурных памятников: "Мы обнаружили 404 из имеющихся в реестре 706 памятников. Кроме того, на освобожденных территориях обнаружено около 1000 культурных учреждений. После получения информации памятники классифицируются и получают приоритет по степени разрушения и значимости. Затем наступит этап восстановления и консервации. Уверяю вас, восстановительные работы мы выполняем по международным стандартам".