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Министр: На освобожденных территориях обнаружены 404 памятника и около 1000 учреждений культуры

Министр: На освобожденных территориях обнаружены 404 памятника и около 1000 учреждений культуры Несмотря на то, что освобожденные территории заминированы, все еще продолжается мониторинг памятников.
Kультурная политика
19 мая 2022 г. 16:14
Министр: На освобожденных территориях обнаружены 404 памятника и около 1000 учреждений культуры
Анар Керимов

Несмотря на то, что освобожденные территории заминированы, все еще продолжается мониторинг памятников.

Как передает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам в Шуше.

Он отметил, что уже обнаружено большое число историко-культурных памятников: "Мы обнаружили 404 из имеющихся в реестре 706 памятников. Кроме того, на освобожденных территориях обнаружено около 1000 культурных учреждений. После получения информации памятники классифицируются и получают приоритет по степени разрушения и значимости. Затем наступит этап восстановления и консервации. Уверяю вас, восстановительные работы мы выполняем по международным стандартам".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azad olunan ərazilərdə 404 abidə və 1000-ə yaxın mədəniyyət müəsissəsi aşkarlanıb”

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