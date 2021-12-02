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Министр: На освобожденных территориях обнаружено около 400 памятников культуры

Министр: На освобожденных территориях обнаружено около 400 памятников культуры "В мониторинговых группах, созданных президентом Ильхамом Алиевым с конца октября прошлого года, представлены и сотрудники Министерства культуры".
Kультурная политика
2 декабря 2021 г. 15:35
Министр: На освобожденных территориях обнаружено около 400 памятников культуры
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"В мониторинговых группах, созданных президентом Ильхамом Алиевым с конца октября прошлого года, представлены и сотрудники Министерства культуры".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам.

Он отметил, что мониторинги продолжаются с ноября прошлого года: "В результате мониторингов на освобожденных от оккупации территориях выявляются наши историко-культурные памятники, а также учреждения культуры. Выявлено около 400 памятников культуры, около 160 новых историко-культурных памятников. В то же время определены места, где располагались более 800 учреждений культуры. К сожалению, состояние 90-95% историко-культурных памятников и учреждений плачевное, они почти полностью разрушены. Это возлагает на нас большую ответственность по их восстановлению. После завершения анализа результатов мониторинга мы обратимся в международные организации. Наша цель - добиться привлечения Армении к ответственности за эти зверства и умышленное разрушение историко-культурных памятников Азербайджана".

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Версия на английском языке Number of cultural monuments found in liberated areas announced
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə aşkarlanan mədəniyyət abidələrinin sayı açıqlanıb

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