Министр: На освобожденных территориях обнаружено около 400 памятников культуры

"В мониторинговых группах, созданных президентом Ильхамом Алиевым с конца октября прошлого года, представлены и сотрудники Министерства культуры".

"В мониторинговых группах, созданных президентом Ильхамом Алиевым с конца октября прошлого года, представлены и сотрудники Министерства культуры".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов сказал журналистам.

Он отметил, что мониторинги продолжаются с ноября прошлого года: "В результате мониторингов на освобожденных от оккупации территориях выявляются наши историко-культурные памятники, а также учреждения культуры. Выявлено около 400 памятников культуры, около 160 новых историко-культурных памятников. В то же время определены места, где располагались более 800 учреждений культуры. К сожалению, состояние 90-95% историко-культурных памятников и учреждений плачевное, они почти полностью разрушены. Это возлагает на нас большую ответственность по их восстановлению. После завершения анализа результатов мониторинга мы обратимся в международные организации. Наша цель - добиться привлечения Армении к ответственности за эти зверства и умышленное разрушение историко-культурных памятников Азербайджана".