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Министр культуры: Визит директора ИСЕСКО в Азербайджан носит знаковый характер

Министр культуры: Визит директора ИСЕСКО в Азербайджан носит знаковый характер "Азербайджан всегда придавал огромное значение сотрудничеству с ИСЕСКО"
Kультурная политика
14 января 2021 г. 16:50
Министр культуры: Визит директора ИСЕСКО в Азербайджан носит знаковый характер
Анар Керимов

Визит директора Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Азербайджан носит исторический и знаковый характер.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил на совместной пресс-конференции.

"Его целью является укрепление связей Азербайджана с этой организацинй, переход на качетсвенно новый уровень, а также ознакомление с ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана", -заявил министр.

Он также отмеиил, что Азербайджан всегда придавал огромное значение сотрудничеству с ИСЕСКО: "Мы периодически выступаем в роли партнеров во многих мероприятиях организации. Одним из главных является проведение в Баку форума по межкультурному диалогу".

Кроме того, министр также напомнил о том, что в ходе визита в Азербайджан директор организации вместе с делегацией посетили освобожденные от армянской оккупации территории.

"Акты агрессии и вандализма против Азербайджана, которые совершила Армения, вопрос оккупации наших земель всегда были в центре внимания ИСЕСКО и были осуждены организацией. Делегация смогла своими глазами стать свидетелем того вандализма, который сотворила армянская сторона с культурным и историческим наследием Азербайджана. Очень надесь, что по завершении визита организация подготовит отчеты и представит старанам-членам".

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Версия на английском языке Minister of Culture: ICESCO Director's visit to Azerbaijan is significant

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