Министр культуры: Визит директора ИСЕСКО в Азербайджан носит знаковый характер

"Азербайджан всегда придавал огромное значение сотрудничеству с ИСЕСКО"

Визит директора Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Азербайджан носит исторический и знаковый характер.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил на совместной пресс-конференции.

"Его целью является укрепление связей Азербайджана с этой организацинй, переход на качетсвенно новый уровень, а также ознакомление с ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана", -заявил министр.

Он также отмеиил, что Азербайджан всегда придавал огромное значение сотрудничеству с ИСЕСКО: "Мы периодически выступаем в роли партнеров во многих мероприятиях организации. Одним из главных является проведение в Баку форума по межкультурному диалогу".

Кроме того, министр также напомнил о том, что в ходе визита в Азербайджан директор организации вместе с делегацией посетили освобожденные от армянской оккупации территории.

"Акты агрессии и вандализма против Азербайджана, которые совершила Армения, вопрос оккупации наших земель всегда были в центре внимания ИСЕСКО и были осуждены организацией. Делегация смогла своими глазами стать свидетелем того вандализма, который сотворила армянская сторона с культурным и историческим наследием Азербайджана. Очень надесь, что по завершении визита организация подготовит отчеты и представит старанам-членам".