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Министр культуры Азербайджана встретился с британскими парламентариями

Министр культуры Азербайджана встретился с британскими парламентариями Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с членами Палаты лордов британского парламента лордом Малкольмом Брюсом, лордом Дональдом Хенки и преподавателем Оксфордского университета доктором Джулианом Фаутлессом.
Kультурная политика
19 апреля 2022 г. 16:49
Министр культуры Азербайджана встретился с британскими парламентариями

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с членами Палаты лордов британского парламента лордом Малкольмом Брюсом, лордом Дональдом Хенки и преподавателем Оксфордского университета доктором Джулианом Фаутлессом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между нашей страной и британским правительством в области культуры, перспективы этих отношений, осуществляемые международные проекты, созидательные работы в Карабахе, широкомасштабные работы по восстановлению разрушенных памятников азербайджанского зодчества и мусульманских святынь.

Была отмечена важность деятельности ICOMOS - единственной неправительственной организации, являющейся консультативным органом Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяющей более 100 национальных комитетов, до 30 международных научных комитетов и около 12 тысяч отдельных членов, специализирующихся на применении научно-методологического подхода в области охраны архитектурных и археологических памятников.

Анар Керимов подчеркнул, что сотрудничество между британским правительством и Министерством культуры развивается во многих сферах, в частности, в гуманитарной и культурной областях.

Члены Палаты лордов британского парламента выразили удовлетворение визитом в нашу страну и уверенность в дальнейшем развитии отношений между Великобританией и Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister of culture meets British lords
Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət naziri britaniyalı lordlarla görüşüb

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