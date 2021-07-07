Министр культуры Азербайджана посетил Национальный музей Грузии

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил Национальный музей этой страны.
Как передает грузинское бюро Report, директор музея Давид Лордкипанидзе ознакомил азербайджанскую делегацию с богатой и уникальной экспозицией музея.
В одном из залов музея гости ознакомились с некоторым экспонатами из азербайджанской и восточной коллекции и историческими фотографиями Баку.
Затем А.Керимов встретился с руководством музея. Стороны обсудили связи между азербайджанскими и грузинскими музеями, углубление сотрудничества и другие вопросы.
На встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Грузии Каха Сихарулидзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли.