Министр культуры Азербайджана посетил Национальный музей Грузии

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил Национальный музей этой страны.

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил Национальный музей этой страны.

Как передает грузинское бюро Report, директор музея Давид Лордкипанидзе ознакомил азербайджанскую делегацию с богатой и уникальной экспозицией музея.

В одном из залов музея гости ознакомились с некоторым экспонатами из азербайджанской и восточной коллекции и историческими фотографиями Баку.

Затем А.Керимов встретился с руководством музея. Стороны обсудили связи между азербайджанскими и грузинскими музеями, углубление сотрудничества и другие вопросы.

На встрече также приняли участие первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Грузии Каха Сихарулидзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли.