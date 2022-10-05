Министр культуры: Армения должна ответить за совершенные преступления

"Армения должна ответить за уничтожение исторических памятников Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр культуры Анар Керимов.
По словам министра, Министерство культуры держит в центре внимания разрушенные в Карабахе памятники и ведет работу по донесению до международной общественности информации о разрушениях.
"В первую очередь мы решили вопрос инвентаризации остававшихся 30 лет на оккупированных территориях, подверженных вандализму памятников. Затем они были классифицированы в соответствии со степенью разрушения. Мы регулярно информируем международные организации, такие как ЮНЕСКО и ИСЕСКО", - отметил министр.