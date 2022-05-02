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Министр культуры Анар Керимов находится с официальным визитом в США

Министр культуры Анар Керимов находится с официальным визитом в США Делегация во главе с министром культуры Анаром Керимовым находится с официальным визитом в США.
Kультурная политика
2 мая 2022 г. 21:51
Министр культуры Анар Керимов находится с официальным визитом в США

Делегация во главе с министром культуры Анаром Керимовым находится с официальным визитом в США.

Как передает Report, в первый день своего визита глава ведомства встретился с главой Ближневосточного отдела Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне Джоан Уикс.

После ознакомления с библиотекой был проведен ряд встреч. Ряд книг о богатой и красочной истории и культуре Азербайджана был подарен заведующей отделом Африки и Ближнего Востока Библиотеки Конгресса Ланисе Кичинер.

Делегация была проинформирована об Азербайджанском уголке истории и культуры в библиотеке, где представлена информация об исследованиях, проведенных в нашей стране.

Выразив благодарность руководству и сотрудникам библиотеки за интересные презентации, Анар Керимов подчеркнул, что тесное сотрудничество будет продолжено.

Отметим, что в рамках программы планируется проведение подобных встреч. Также в рамках Вечера культуры Азербайджана состоится джазовый концерт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət naziri Anar Kərimov ABŞ-a rəsmi səfərə gedib

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