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    Министр культуры Кыргызстана прибыл в Азербайджан

    Министр примет участие в работе 4-го Форума Межкультурного Диалога в Баку

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Тугелбай Казаков прибыл в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, министр примет участие в работе 4-го Форума Межкультурного Диалога, официальное открытие которого состоится  в Баку 5 мая.

    Министра будет сопровождать заведующий по международному сотрудничеству министерства и другие сотрудники. 

    В ходе визита, Т. Казаков также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

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