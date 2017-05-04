Министр культуры Кыргызстана прибыл в Азербайджан

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Тугелбай Казаков прибыл в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, министр примет участие в работе 4-го Форума Межкультурного Диалога, официальное открытие которого состоится в Баку 5 мая.

Министра будет сопровождать заведующий по международному сотрудничеству министерства и другие сотрудники.

В ходе визита, Т. Казаков также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.