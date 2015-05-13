Министр культуры Болгарии посетит Азербайджан

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры Болгарии Вежди Рашидов посетит Азербайджан для участия на Третьем Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку 18-19 мая. Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры Болгарии, визит будет осуществлен по приглашению министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева.

Министр В.Рашидов выступит на форуме в рамках рабочей панели "Роль искусства и наследия в межкультурных отношениях".

Во время пребывания в Баку министр культуры Болгарии также проведет двусторонние встречи с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфасом Гараевым, а также в Фонде Гейдара Алиева.