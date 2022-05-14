О нас
Аудио новости

Министр: Фестиваль "Харыбюльбюль" стал грандиозным праздником

Министр: Фестиваль "Харыбюльбюль" стал грандиозным праздником "В культурной столице Азербайджана - городе Шуша в течение трех дней проходит грандиозный праздник в рамках V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". В этом году фестиваль ознаменовался проведением его в международном масштабе. На фестиваль
Kультурная политика
14 мая 2022 г. 17:26
Министр: Фестиваль Харыбюльбюль стал грандиозным праздником

"В культурной столице Азербайджана - городе Шуша в течение трех дней проходит грандиозный праздник в рамках V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". В этом году фестиваль ознаменовался проведением его в международном масштабе. На фестиваль прибыли гости из девяти стран. Программа очень разнообразная и богата красочными номерами".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Каримов заявил журналистам.

Министр напомнил, что праздник отмечается в Шуше второй год подряд.

"Мы постарались собрать коллективы из разных уголков мира в родной Шуше, и продвигать фестиваль на международном уровне", - добавил министр.

Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша. В нем участвуют музыканты, танцевальные коллективы из зарубежных стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Хатира Кязимова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Xarıbülbül” Festivalı çərçivəsində möhtəşəm bayram oldu"

Другие новости из категории

В Шуше завершился Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоВ Шуше завершился Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"
14 мая 2022 г. 17:50
Египетский певец: Надеюсь еще раз принять участие на фестивале Харыбюльбюль
Египетский певец: Надеюсь еще раз принять участие на фестивале "Харыбюльбюль"
14 мая 2022 г. 16:12
В Баку состоялось открытие EuroVillage-2022
ФотоВ Баку состоялось открытие EuroVillage-2022
14 мая 2022 г. 13:30
Зарожденное в Азербайджане грузинское кино: По следам 14 снятых в Баку фильмов грузинского режиссера
ФотоЗарожденное в Азербайджане грузинское кино: По следам 14 снятых в Баку фильмов грузинского режиссера
14 мая 2022 г. 11:26
В Баку состоялся концерт национальных песен и танцев Колумбии
ФотоВ Баку состоялся концерт национальных песен и танцев Колумбии
14 мая 2022 г. 10:22
Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве
Полад Бюльбюльоглу: Мы остались верны своей клятве
13 мая 2022 г. 16:59
В Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоВ Шуше продолжается V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"
13 мая 2022 г. 16:39
Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке
Азербайджан представлен на Тегеранской международной книжной выставке
12 мая 2022 г. 12:41
Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль
Сегодня в Шуше стартует Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"
12 мая 2022 г. 00:00
В Баку открывается Европейский городок
В Баку открывается "Европейский городок"
11 мая 2022 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi