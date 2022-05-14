Министр: Фестиваль "Харыбюльбюль" стал грандиозным праздником

"В культурной столице Азербайджана - городе Шуша в течение трех дней проходит грандиозный праздник в рамках V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". В этом году фестиваль ознаменовался проведением его в международном масштабе. На фестиваль

"В культурной столице Азербайджана - городе Шуша в течение трех дней проходит грандиозный праздник в рамках V Международного фольклорного фестиваля "Харыбюльбюль". В этом году фестиваль ознаменовался проведением его в международном масштабе. На фестиваль прибыли гости из девяти стран. Программа очень разнообразная и богата красочными номерами".

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Каримов заявил журналистам.

Министр напомнил, что праздник отмечается в Шуше второй год подряд.

"Мы постарались собрать коллективы из разных уголков мира в родной Шуше, и продвигать фестиваль на международном уровне", - добавил министр.

Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша. В нем участвуют музыканты, танцевальные коллективы из зарубежных стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Хатира Кязимова