Министр: День национальной музыки отметим и на равнине Джыдыр-дюзю

Деятели культуры Азербайджана посетили расположенный в саду Национального музея искусств "Расстрелянные памятники".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев отметил, что вскоре исконно азербайджанские земли будут освобождены от армянской оккупации и Национальный день музыки будет проведен в Шуше на равнине Джыдыр-дюзю.

"Установленные в Шуше памятники пострадали в результате армянской агрессии. Временно размещенные здесь памятники Бюль-бюля, Натаван, Узеира Гаджибейли будут восстановлены на своих местах".