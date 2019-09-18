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Министр: День национальной музыки отметим и на равнине Джыдыр-дюзю

Министр: День национальной музыки отметим и в Джыдыр-дюзю

Деятели культуры Азербайджана посетили расположенный в саду Национального музея искусств "Расстрелянные памятники".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев отметил, что вскоре исконно азербайджанские земли будут освобождены от армянской оккупации и Национальный день музыки будет проведен в Шуше на равнине Джыдыр-дюзю.

"Установленные в Шуше памятники пострадали в результате армянской агрессии. Временно размещенные здесь памятники Бюль-бюля, Натаван, Узеира Гаджибейли будут восстановлены на своих местах".

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