​Максуд Ибрагимбеков удостоен ордена "Шараф"

7 мая, 2015 18:55

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Максуда Мамедибрагим оглу Ибрагимбекова орденом "Шараф". Как сообщает Report, распоряжением президента М.Ибрагимбеков удостоен ордена "Шараф" за большой вклад в развитие театрального искусства и киноискусства Азербайджана. Напомним, что 11 мая прозаику, кинодраматургу, режиссеру, лауреату госпремии Азербайджана, заслуженному деятелю искусств Азербайджана, народному писателю Азербайджанской Республики Максуду Ибрагимбекову исполняется 80 лет.

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