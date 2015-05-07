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    ​Максуд Ибрагимбеков удостоен ордена "Шараф"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Максуда Мамедибрагим оглу Ибрагимбекова орденом "Шараф".

    Как сообщает Report, распоряжением президента М.Ибрагимбеков удостоен ордена "Шараф" за большой вклад в развитие театрального искусства и киноискусства Азербайджана.  

    Напомним, что 11 мая прозаику, кинодраматургу, режиссеру, лауреату госпремии Азербайджана, заслуженному деятелю искусств Азербайджана, народному писателю Азербайджанской Республики Максуду Ибрагимбекову исполняется 80 лет. 

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