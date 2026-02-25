Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечети

    • 25 февраля, 2026
    Лейла Алиева приняла участие в церемонии срезки со станка очередных ковров для Шушинской мечети

    24 февраля при организации Фонда Гейдара Алиева, PASHA Holding и PMD Projects в Шабранском филиале Открытого акционерного общества "Азерхалча" состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных для Шушинской мечети. Ковры являются плодом совместной деятельности творческого коллектива и ткачей ОАО "Азерхалча".

    Как сообщает Report, церемония срезки ковров прошла с участием Лейлы Алиевой. Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью мастерской, пообщалась с ткачами и, нанеся последние петли на ковры, сотканные для Шушинской мечети, приняла участие в церемонии их срезки.

    Отметим, что ковры, предназначенные для интерьера второго этажа Шушинской мечети, сотканы на основе специального дизайна в соответствии с национальными традициями ковроткачества. Ширина каждого ковра составляет 12 метров, длина - 19, общая длина двух ковров - 38 метров. Работа над этими коврами, предназначенными для части мечети, отведенной для молитвы женщин, началась 21 января 2025 года. В создании двух ковров, сотканных в Шабране, принимали участие около 50 ткачих, которыми было нанесено почти 50 млн петель. Ковры являются олицетворением высокого профессионализма и воплощением богатого художественного наследия азербайджанского искусства ковроткачества. Для их полного изготовления были специально заказаны два новых ткацких станка в совершенно новом, уникальном стиле. Станки были изготовлены именно для ОАО "Азерхалча" группой специалистов, приглашенных из-за рубежа.

    Напомним, что в этом месяце при участии Лейлы Алиевой состоялась церемония срезки со станка круглого ковра ручной работы диаметром 22,17 метра, изготовленного для первого этажа Шушинской мечети и не имеющего аналогов в мировой истории ковроткачества. Это уникальное произведение искусства было создано по мотивам Карабахской группы ковров и на основе орнаментов "Хатаи". В процессе изготовления ковра принимали участие 150 ткачих, на него было нанесено примерно 60 млн петель.

