Лауреат Нобелевской премии мира: Азербайджан – центр смешения культур и цивилизаций

Азербайджан является центром смешения культур и цивилизаций, "плавильным котлом", в котором они переплелись.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьярти.

По его словам, прогулка по старому городу Баку - словно путешествие в прошлое.

"Храм огня Атешгях, построенный во 2 веке, был местом поклонения древних парсов и мусульман. Позже, в 16 веке, он стал храмом также для индусов и сикхов", - говорится в публикации.

К.Сатьярти находился в Баку для участия в Х Глобальном Бакинском форуме, 10 марта он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.