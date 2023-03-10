Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти

10 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.
Как сообщает Report, Кайлаш Сатьярти коснулся значения Х Глобального Бакинского форума, поблагодарил главу государства за прекрасную организацию этого, по его словам, исторического мероприятия, выразил удовлетворение тесным сотрудничеством с Международным центром Низами Гянджеви. Гость подчеркнул, что в нынешнее время в мире это мероприятие имеет огромное значение.
"Сегодня, когда в мире происходит раскол между культурами и имеются серьезные угрозы в данной сфере, этот важный форум под Вашим руководством организован очень своевременно", - сказал он.
Выразив признательность за добрые слова, глава государства высоко оценил участие лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти в Форуме и его активное сотрудничество с Международным центром Низами Гянджеви.
Подчеркнув, что наша страна вносит вклад в налаживание культурного моста между Западом и Востоком, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан регулярно организует важные международные мероприятия. Он сообщил, что в следующем году планируется провести совместно с ООН Форум по межкультурному диалогу.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан является мультикультуральным государством, представители различных культур и религиозных конфессий исторически сосуществовали в нашей стране в условиях мира. Тем самым Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций.
Коснувшись значения Х Глобального Бакинского форума, президент Азербайджана расценил участие в нем известных политических и общественных деятелей, других представителей из многих стран как показатель авторитета мероприятия.
На встрече говорилось о богатом историческом и культурном наследии Азербайджана.
10 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.
Об этом Report ообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.