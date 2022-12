По инициативе Азербайджана чайная культура включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Чайная культура включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, номинация была принята на 17-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Номинация "Чайная культура: символ самобытности, гостеприимства и социального взаимодействия" была подготовлена совместно делегациями Азербайджана и Турции.