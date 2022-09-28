Кристиан Лубутен получит премию за сохранение культурного наследия в Египте

Французскому дизайнеру Кристиану Лубутену получит награду Всемирного фонда памятников на торжественном мероприятии, которое пройдет 24 октября в Нью-Йорке. Награду вручит модельер Диана фон Фюрстенберг.

Французскому дизайнеру Кристиану Лубутену получит награду Всемирного фонда памятников на торжественном мероприятии, которое пройдет 24 октября в Нью-Йорке. Награду вручит модельер Диана фон Фюрстенберг.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, модельер оказывает значительную поддержку сохранению каменных статуй Колоссы Мемнона в Луксоре (Египет). Его приверженность к сохранению культурного наследия была отмечена Всемирным фондом памятников.

В преддверии гала-концерта Лубутен выступит с докладом о Египте во время Всемирного саммита по памятникам 22 октября. Затем состоится мероприятие в бутике Christian Louboutin на Мэдисон-авеню. Выручка от продаж пойдет в пользу Всемирного фонда памятников. Организация работает с 1965 года, и за это время ей удалось собрать 300 млн долларов.