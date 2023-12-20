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Керим Тахиров: Будет создан Союз библиотек тюркского мира

Керим Тахиров: Будет создан Союз библиотек тюркского мира "У нас давно была идея создания Союза библиотек тюркского мира, и мы обсуждали этот вопрос с моим турецким коллегой Танером Бейоглу и другими коллегами. В ближайшем будущем будет создан Союз библиотек тюркского мира".
Kультурная политика
20 декабря 2023 г. 23:04
Керим Тахиров: Будет создан Союз библиотек тюркского мира

"У нас давно была идея создания Союза библиотек тюркского мира, и мы обсуждали этот вопрос с моим турецким коллегой Танером Бейоглу и другими коллегами. В ближайшем будущем будет создан Союз библиотек тюркского мира".

Как передает анкарское бюро Report, об этом заявил директор Национальной библиотеки Азербайджана, профессор Керим Тахиров.

По его словам, этот вопрос также обсуждался в ходе выставки, состоявшейся сегодня в Национальной библиотеке Турции в Анкаре:

"По поручению президента Ильхама Алиева в течение года мы провели несколько мероприятий в связи со 100-летием Азербайджанской национальной библиотеки. Последние мероприятия нашего юбилея решили провести в Национальной библиотеке Турции и ТЮРКСОЙ в Анкаре".

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Версия на азербайджанском языке Kərim Tahirov: “Yaxın zamanda Türk Dünyası Kitabxanaları Birliyi qurulacaq”

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