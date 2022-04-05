Известные фотографы со всего мира посетят Шушу

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась пресс-конференция, посвященная презентации международного конкурса фотографов Four seasons of Shusha.

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась пресс-конференция, посвященная презентации международного конкурса фотографов Four seasons of Shusha.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководитель пресс-службы Минкультуры Марьям Гафарзаде, заведующая отделом музейного дела и контроля за культурными ресурсами Наргиз Абдуллаева, куратор проекта Анджело Букарелли.

Как сообщила Н.Абдуллаева, зимой, весной, летом и осенью текущего года в рамках проекта будут организованы визиты иностранных фотографов в Шушу: «В проекте примут участие самые известные фотографы мира, из Турции, Германии, Швейцарии и Финляндии. Проект организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Он будет запущен в конце апреля - начале мая. Фотографы останутся в Шуше на несколько дней, для них будет организована экскурсия по местности. Ожидается показ этих фотографий на мировых выставках. Наша цель - продвижение Шуши».