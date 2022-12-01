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Азербайджанская борьба зорхана включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанская борьба зорхана включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО Искусство «Пехлеванство, традиционные игры «зорхана» и виды спорта», инициированное Азербайджаном, внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Kультурная политика
1 декабря 2022 г. 18:07
Азербайджанская борьба зорхана включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Борьба пехлеванов, традиционные игры и борьба "зорхана" внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, инициированная Азербайджаном номинация принята на 17-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Эта культура относится к разнообразию практикуемых традиционных физических упражнений, передаваемых спортсменами из поколения в поколение", - отмечается в публикации представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в Twitter.

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Версия на английском языке Azerbaijan's zorkhana sport included in UNESCO's Intangible Heritage List
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın zorxana idman növü UNESCO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edilib

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