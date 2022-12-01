Азербайджанская борьба зорхана включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Азербайджанская борьба зорхана включена в список всемирного наследия ЮНЕСКОИскусство «Пехлеванство, традиционные игры «зорхана» и виды спорта», инициированное Азербайджаном, внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Борьба пехлеванов, традиционные игры и борьба "зорхана" внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Как передает Report, инициированная Азербайджаном номинация принята на 17-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
"Эта культура относится к разнообразию практикуемых традиционных физических упражнений, передаваемых спортсменами из поколения в поколение", - отмечается в публикации представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в Twitter.
Congratulations,#Azerbaijan Pehlevanliq culture:traditional zorkhana games,sports & wrestling has been inscribed on the #IntangibleHeritage List. This culture refers to variety of traditional physical performances practiced&transmitted from generation to generation by athletes. pic.twitter.com/DCq3IWUOn8