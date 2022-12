Азербайджанская борьба зорхана включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Борьба пехлеванов, традиционные игры и борьба "зорхана" внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, инициированная Азербайджаном номинация принята на 17-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Эта культура относится к разнообразию практикуемых традиционных физических упражнений, передаваемых спортсменами из поколения в поколение", - отмечается в публикации представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в Twitter.