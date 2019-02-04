Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 130-летия Сеида Шушинского

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 130-летия Сеида Шушинского.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в апреле 2019 года исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского мугамного искусства, известного музыкального деятеля и педагога, народного артиста республики Сеида Шушинского (Мир Мохсун ага Сеида Ибрагим оглу).

Великолепный мастер, принадлежавший Карабахской школе ханенде, Сеид Шушинский достойно сохранял и развивал древние мугамные традиции, имеющие исключительное значение в формировании духовного мира нашего народа. Великий мастер мугама, обладавший редким, волшебным голосом широкого диапазона и высокой сценической культурой, еще более обогатил музыкальную сокровищницу Азербайджана неповторимыми совершенными образцами исполнения. Как педагог Сеид Шушинский многие годы осуществлял достойную одобрения деятельность в сфере формирования талантливых музыкантов.

В целях обеспечения проведения 130-й годовщины со дня рождения признанного мастера Сеида Шушинского, учитывая его важные заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры, министерству культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 130-летию народного артиста Сеида Шушинского.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.