Игумен Алексий: Азербайджан бережно относится к памятникам истории и культуры

"Блестящие результаты деятельности Мехрибан Алиевой по укреплению взаимопонимания между культурами я видел своими глазами!"

Азербайджан демонстрирует эталонный пример бережного отношения к монументам истории и культуры, и не только к своим.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Независимой газете" заявил игумен Алексий (Никоноров), настоятель Свято-Николаевского православного прихода в итальянском городе Мерано, автор диссертации на тему "Христианство в Кавказской Албании", защищенной в Московской духовной академии в 2004 году.

"Культурное наследие любого народа - это прежде всего то ценнейшее достояние, которое обеспечивает преемственность времен, ненавязчиво учит и воспитывает людей, раскрывает то самое прекрасное и глубинное, что есть у народа. Поэтому так важно уделять особое внимание сохранности исторических памятников. Кажется, в цивилизованном мире это все понимают. А Азербайджан в период своей новейшей истории демонстрирует эталонный пример бережного отношения к монументам истории и культуры, и не только к своим.

За минувшие 27 лет Азербайджанское независимое государство, невзирая на необходимость решения сложных политических, экономических, прочих проблем, уделяло особое внимание сохранению и тщательной, грамотной реставрации исторических монументов с привлечением профильных специалистов международного уровня. И это не только древние городища, крепости, сторожевые башни, ханские дворцы, мечети, но и христианские храмы, еврейские синагоги", - заявил игумен Алексий.

Он напомнил, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является международно признанным послом доброй воли ЮНЕСКО. На средства фонда Гейдара Алиева были отреставрированы древнейшие христианские катакомбы святых Марцеллина и Петра в Риме, продолжаются работы по реставрации древних христианских саркофагов комплекса базилики святого Себастьяна. "Блестящие результаты этой работы я видел своими глазами! Когда итальянские журналисты задали вопрос первой леди Азербайджана: "Почему фонд из Азербайджана - государства мусульманского - финансирует реставрационные работы христианского наследия?" - госпожа Алиева, в частности, отметила: "Азербайджан является страной на рубеже Европы и Азии, Востока и Запада, и это географическое положение повлияло на глубокое разнообразие, которое характеризует нашу страну. Дружба и братство всегда сопровождали населяющие ее народы, и наше великое богатство заключается также в присутствии многих религиозных конфессий".

Если есть те, кто сомневается в намерениях и способности Азербайджана позаботиться о культурном наследии Карабаха, пусть приедут в Азербайджан, посетят города и села этой страны - и тогда все недоумения отпадут сами собой", - заявил игумен Алексий.

Комментируя вопрос о принадлежности церквей и монастырей Карабаха и случаи арменизации албанских памятников, он отметил, что "азербайджанцы - это не пришлые в XI-XIII веках тюркские племена, а потомки древних кавказских народов, тысячелетиями формировавшиеся в этом регионе и постепенно вбиравшие в себя персидский и тюркский этнические элементы. Соответственно нынешние азербайджанцы являются законными преемниками тех государств, которые существовали на этой земле, в том числе и государства Кавказской Албании, а также наследниками тех культурных и религиозных монументов, которые дожили до наших дней.

Говоря о зоне Карабаха, мы должны понимать, что в 428 году н.э. Армянское государство перестало существовать и превратилось в марзпанство Сасанидского Ирана. Эпизодическое восстановление в последующих столетиях независимых армянских государств вообще не касалось территории Карабаха. По этой причине ни один монумент, созданный в регионе в это время, никак не может называться армянским.

После арабского завоевания территории Кавказской Албании христианское население региона концентрируется в горных, труднодоступных для проникновения арабских войск и администрации районах страны (Карабахе). Фактически в этот период и создаются в Карабахе прекрасные образцы албанской религиозной архитектуры.

Можно предположить, что с этого времени при реставрационных работах и привносились надписи на армянском. Да, в них могли молиться монофизиты, их могли реставрировать в том числе и мастера армянского происхождения, их могли упоминать в своих трудах армянские историки, но все это не делает религиозные и культурные памятники Кавказской Албании армянскими!"