"Ичеришехер" был продемонстрирован на международном кинофестивале в Эстонии

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Ичеришехер" был продемонстрирован на прошедшем в Таллине (Эстония) XX Международном кинофестивале "Темные ночи".

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, очередной показ картины состоится 21 ноября. "Ичеришехер" участвует в программе фестиваля "Форум".

Отмечается, что фильм получил приглашение на XXI Международный кинофестиваль в Керале и 47-й Индийский международный кинофестиваль в Гоа.

На данный момент "Ичеришехер" демонстрируется на Международном кинофестивале в Каире, где также находится автор сценария и режиссер-постановщик фильма Ильгар Сафат.

Отметим, что картина снята по заказу министерства культуры и туризма на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автор идеи картины, снятой в жанре психологической драмы, - Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Анар Халилов, Эльмира Шабанова и другие.