Группа театральных деятелей удостоена почетных званий - СПИСОК

9 марта, 2017 19:20

© President.az Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий театральным деятелям Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанского театра почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный артист" Абдуллаеву Агшину Акиф оглу Агаеву Закиру Исмаил оглу Эйвазову Юсифу Вилаят оглу Ферштандту Макару Сергеевичу Гейбатову Анару Митхат оглу Ибрагимову Фуаду Натиг оглу Гулиеву Эйюбу Рамиз оглу Назарову Ильхаму Ислам оглу Оруджевой Севде Наби гызы Рустамову Назиру Мурсал оглу Сеидову Тофигу Габиб оглу Султанову Неймату Ислам оглу "Заслуженный работник культуры" Ахмед-заде Рашаду Руфат оглу Гасанову Исламу Джафар оглу.