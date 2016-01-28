​Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания - СПИСОК

28 января, 2016 20:02

Среди награжденных - заместитель министра культуры и туризма Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении некоторым деятелям культуры почетного звания "Заслуженный работник культуры". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры почетное звание "Заслуженный работник культуры" присваивается следующим лицам: Гасановой Симе Акбер гызы Гусейнли Яшару Шамиль оглу Керимовой Лале Сабир гызы. Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей культуры Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры награждаются:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Мамедалиева Севда Юсуф гызы (заместитель министра культуры и туризма)

медалью "Терегги" Аббасов Габиль Афган оглу Джафарова Кенюль Эльхан гызы Гашимов Эмин Миргашим оглу Гусейнова Азада Джалил гызы

медалью "За отличие на государственной службе" Гаджиев Абульфат Мустафа оглу Мадатов Имран Абибович Мамедова Лейла Мир Исмет гызы Новрузова Вафа Мамед Кямал гызы.

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