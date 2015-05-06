Группе деятелей искусств предоставили премии президента Азербайджанской Республики

6 мая, 2015 21:00

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям искусств премий президента Азербайджанской Республики. Как отмечает Report, в связи со сценической деятельностью премия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим ведущим деятелям искусств: Абасалиеву Ага Джебраилу Агасалех оглу Аббасовой-Будаговой Афаг Нурахмед гызы Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу Абдуллаевой Хуршид Лютфали гызы Адигезалову Ялчину Васиф оглу Агавердиевой Месмеханум Аслан гызы Аллахвердиевой Наибе Сиявуш гызы Атакишиевой Метанет Агазахир гызы Бабаеву Мамедали Шукюр оглу Бабаевой Инаре Ахмед гызы Багирову Виктору Джамиловичу Байрамовой Айгюн Алигулу гызы Джанбахшиеву Самеду Джанбагыш оглу Джебраилову Эльшану Шахин оглу Джафарову Анару Эльшад оглу Джафарову Джаванширу Халил оглу Джафарову Самиру Гадир оглу Джафаровой Басти Али гызы Эфендиевой Илахе Ахсан гызы Ахмедову Джафару Намиг Кямал оглу Ахмедову Чингизу Али Ашраф оглу Ахмедову Эльнуру Орудж оглу Алекберзаде Мехрибан Заур гызы Алиеву Алекберу Гасан оглу Алиеву Эйюбу Панах оглу Алиеву Фариду Фархад оглу Алиеву Новрузу Ягуб оглу Алиеву Рахибу Сеидага оглу Алиевой Беюкханым Гасанбала гызы Алиевой Мюневвер Сабир гызы Алиевой Самире Зимирхин гызы Ализаде Акберу Музаффар оглу Асадовой Малейке Алифага гызы Аскерову Али Рагим оглу Аскерову Аскеру Акбер оглу Аскерову Ильхаму Тевеккюль оглу Гейчаеву Теймуру Энвер оглу Гаджиалибекову Назиму Энвер оглу Гаджиеву Али Али Юсиф оглу Гаджиеву Ильгару Халил оглу Гаджиевой Севиль Иншалла гызы Гамидову Аждару Гудрет оглу Гашимову Эльчину Лязги оглу Гашимовой Шахназ Гасан гызы Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу Гусейнли Анару Вагиф оглу Гусейнли Севиндж Гахраман гызы Гусейнову Шовги Арастун оглу Гусейновой Камилле Фикрет гызы Гусейновой Кямале Музаффар гызы Ханызаде Бахтияру Огтай оглу Ханларовой Мехрибан Аслан гызы Халилзаде Руфату Эльдар оглу Худиевой Назакет Али гызы Ибаеву Сабухи Таир оглу Ибрагимову Фуаду Натиг оглу Ибрагимову Мансуму Исрафил оглу Ибрагимовой Шахле Ибрагим гызы Имановой Гюльбаджи Алиакбер гызы Имановой Симаре Джамаледдин гызы Исмайлову Гурбану Ибрагим оглу Исрафилову Фархаду Рамазан оглу Керимову Фахреддину Нури оглу Керимову Логману Сейфулла оглу Керимовой Гарине Рагим гызы Керимовой Наргиз Фаиг гызы Гараеву Ясину Микаил оглу Гасымову Мамедсафе Мамедали оглу Гасымову Юсифу Али оглу Гасымовой Фаргане Алим гызы Ганиеву Тогрулу Сарвар оглу Гарибовой Наргиле Дурсун гызы Гулиеву Эйюбу Рамиз оглу Гулиеву Хафизу Магеррам оглу Гулиеву Габилю Азизулла оглу Гулиеву Нуреддину Азулла оглу Гулиевой Саиде Абульфаз гызы Гурбанову Оруджу Иззет оглу Гурбановой Парване Ягуб гызы Лобачеву Юрию Николаевичу Магеррамову Мабуду Алиаскер оглу Мамедову Айшаду Кямал оглу Мамедову Рамизу Солтанали оглу Мамедову Сабиру Новруз оглу Мамедову Сирусу Ариф оглу Мамедовой Фариде Кямал гызы Масимову Гурбану Абдулла оглу Микаиловой Сонаханым Мамедага гызы Милтых Алексею Леонидовичу Мирабову Акифу Ахмед оглу Миркасимовой Аян Огтай гызы Мирзагасанову Гусейн-Сафе Гвамеддин оглу Мирзоеву Гюльагасы Агагусейн оглу Мурадовой Таране Гусейн гызы Мусаевой Фаране Алимурад гызы Мусаевой Шукюфе Имран гызы Мустафаеву Туралу Вагиф оглу Мустафаевой Лалазар Башир гызы Муталлимовой Фирангиз Бяхяр гызы Нагиеву Эльчину Наги оглу Набиеву Джебраилу Фаррух оглу Набиевой Гюляр Наби гызы Наримановой Земфире Али гызы Насировой Хиджран Фатали гызы Никушиной Александре Константиновне Новрузу Рамизу Гаввам оглу Новрузову Афсару Дилавер оглу Новрузовой Нюбар Гулу гызы Новрасли Шахину Новрас оглу Оруджевой Нахиде Мюлюк гызу Османову Бахраму Меджид оглу Османову Фуаду Таджаддин оглу Пашазаде Сахибу Агаверди оглу Поладову Акраму Ниджат оглу Рахманову Рахману Тофиг оглу Рзаеву-Сарабскому Исфару Айдын оглу Салманлы Агахану Али оглу Салмановой Гюльнар Алифага гызы Сеидову Урану Сеидмуса оглу Салимли Мирбале Сеидаскер оглу Самедову Шукюру Гаджибала оглу Шаровской Наталье Юрьевне Шафиевой Гюльчохре Мамед гызы Шарифову Мунису Мухаммед Исмаил оглу Тагизаде Иране Тофиг гызы Тарвердиевой Мушфиге Хыдыр гызы Теймуровой Назакет Хосров гызы Юсуповой Шукюфе Мухаддин гызы Зейналову Азеру Зейналабдин оглу Зульфугарову Джахангиру Огтай оглу. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения. Согласно распоряжению, аннулирована часть 1-я распоряжения президента Азербайджанской Республики от 30 апреля 2014 года номер 420 "О предоставлении деятелям искусств премий президента Азербайджанской Республики" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2014, № 4, статья 435).

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