Группа азербайджанских архитекторов награждена - СПИСОК

25 ноября, 2016 20:24

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских архитекторов медалью "Терегги". Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанской архитектуры медалью "Терегги" награждены: Агазаде Руфат Руфат оглу Ахундов Джахангир Рифаатович Байрамов Ризван Мустафа оглу Гаджиева Сабина Халид гызы Ибрагимли Юсиф Махмуд оглу Меликов Натиг Ага Рза оглу Мамедов Кямиль Музаффар оглу. Согласно другому распоряжению президента, за заслуги в развитии азербайджанской архитектуры почетное звание "Заслуженный архитектор" присвоено следующим лицам: Бабакишиеву Расиму Джалал оглу Ибрагимову Ибрагиму Мамедгусейн оглу Киряшову Евгению Михайловичу Гарберу Александру Ароновичу Гадирову Джамаледдину Бей оглу Молла-заде Фархаду Адхам оглу Мусаханову Кямалу Ага Паша оглу Велиеву Назиму Орудж оглу. Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за заслуги в развитии азербайджанской архитектуры персональная пенсия президента Азербайджанской Республики присвоена следующим лицам: Абдулрагимову Рамизу Гамид оглу Амирханову Афису Юсиф оглу Гулиеву Фейзулле Агасафар оглу.