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Готовится документ о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории

Готовится документ о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Время миссии пока не определено
Kультурная политика
23 января 2021 г. 15:52
Готовится документ о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории

Продолжается обсуждение вопроса о направлении миссии ЮНЕСКО на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана, а также документа, регламентирующего мандат миссии.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры Азербайджана на запрос Report.

"Время миссии пока не определено. В связи с этим ведутся совместные обсуждения между Министерством иностранных дел, постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Министерством культуры", - отметили в министерстве.

Напомним, что министр культуры Анар Керимов в ходе встречи с резидентом-координатором ООН в Азербайджане, резидентом-представителем Программы развития ООН (ПРООН) Гуламом Исакзаи сообщил, что готовятся предложения по посещению миссией ЮНЕСКО в Азербайджане территорий, освобожденных от армянской оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: UNESCO missiyasının azad edilmiş ərazilərə səfəri ilə bağlı sənəd hazırlanır

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