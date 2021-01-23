Готовится документ о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории

Время миссии пока не определено

Продолжается обсуждение вопроса о направлении миссии ЮНЕСКО на освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана, а также документа, регламентирующего мандат миссии.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры Азербайджана на запрос Report.

"Время миссии пока не определено. В связи с этим ведутся совместные обсуждения между Министерством иностранных дел, постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Министерством культуры", - отметили в министерстве.

Напомним, что министр культуры Анар Керимов в ходе встречи с резидентом-координатором ООН в Азербайджане, резидентом-представителем Программы развития ООН (ПРООН) Гуламом Исакзаи сообщил, что готовятся предложения по посещению миссией ЮНЕСКО в Азербайджане территорий, освобожденных от армянской оккупации.