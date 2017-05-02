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    Госсекретарь министерства культуры и национальной идентичности Румынии посетит Азербайджан

    Александру Опрян 4-6 мая примет участие в IV Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку

    Бухарест. 2 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь по вопросам международных отношений и социального диалога министерства культуры и национальной идентичности Румынии Александру Опрян посетит Азербайджан.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.

    Госсекретарь примет участие в IV Всемирном форуме межкультурного диалога, который состоится в Баку 4-6 мая.

    Отметим, что А.Опрян был назначен на эту должность бывшим премьер-министром Румынии Виктором Понтой в апреле 2014 года.

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