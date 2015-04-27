Голливуд возьмется за реставрацию известных кубинских фильмов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Академия кинематографических искусств и наук США совместно с Фильмотекой Кубы возьмется за реставрацию двух картин известного кубинского режиссера Томаса Гутьерреса Алеа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, специалисты обновят философскую притчу "Кубинское сражение против демонов" (1971) и гротескную ленту "Пережившие" (1979). Планируется завершить работу к началу предстоящего Международного кинофестиваля, который пройдет в декабре этого года в Гаване.

Томас Гутьеррес (1928-1996) - самый известный кубинский кинематографист. Среди его работ получили всемирную известность ленты "Клубничное и шоколадное" (Fresa y chocolate, 1993), "Гуантанамера" (Guantanamera, 1995), "Воспоминание об отсталости" (Memorias del subdesarrollo, 1968), "Смерть бюрократа" (La muerte de un burcrata, 1966).

Ранее кубинская сторона уже провела плодотворные переговоры с представителями киноархива Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Его специалисты совместно с фондом Пола Гетти согласились отреставрировать ленты классического кино, отснятого в период между 1932 и 1960 годами. Они включают работы кинематографистов Аргентины, Мексики и Кубы. Планируется восстановить пять кубинских картин.

17 декабря прошлого года Куба и США начали процесс нормализации отношений, объявленный руководителями двух стран Раулем Кастро и Бараком Обамой.