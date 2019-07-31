Гендиректор ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле направила благодарственное письмо правительству Азербайджана в связи с проведением 43-й сессии Комитета всемирного наследия.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в письме подчеркивается, что Азербайджан провел сессию на высоком уровне, всё было прекрасно спланировано и организовано.

Гендиректор особо отметила, что получила огромное удовольствие от посещения Гобустана:

"Мне было очень приятно ознакомиться с Гобустаном и в его лице с богатым культурным наследием Азербайджана. Было отрадно наблюдать за тем, как правительство и Министерство культуры трепетно заботится об этом памятнике, хранит и пропагандирует его”.