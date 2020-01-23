Где будет расположен новый центральный район Баку?

В настоящее время ведутся работы в связи с созданием Баку центрального района.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года.

Он напомнил, что данную идею озвучил президент Ильхам Алиев в марте прошлого года на встрече с деятелями культуры страны.

А.Алекперов сказал, что в этом направлении идут переговоры о соглашении по сотрудничеству с муниципалитетом Рима, именуемым "Центр 1".

“Центр Рима сконцентрирован в одном муниципалитете. Наверно, в связи с созданием центрального района в Баку речь идет о Сабаильском, Насиминском районах".

Что касается Ичеришехер, то у него имеется особый статус, создана администрация данного заповедника. По его мнению, даже если будет создан новый центральный район, то у Ичеришехер останется особый статус.