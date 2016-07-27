​Габала готовится к VIII Международному музыкальному фестивалю

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Габала вновь готовится к VIII Международному музыкальному фестивалю.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, фестиваль продлится с 30-го июля по 5-ое августа.

Здесь примут участие известные азербайджанские и зарубежные музыканты, художественные коллективы, солисты и дирижеры.

В настоящее время идет серьезная подготовка к фестивалю.

Отметим, что согласно программе фестиваля, на церемонии открытия выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

31 июля состоится выступление Венского академического оркестра (художественный руководитель Мартин Хаселблок) и концерт фламенко, который представит испанская компания "Suite Española".

На концерте 1 августа выступят Фархад Бадалбейли (фортепиано), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Жанна Гандельман (скрипка), Дмитрий Яблонский (виолончель).

Здесь также ожидаются выступления как азербайджанских, так и зарубежных музыкантов.

5 августа будет организован вечер фортепианной музыки. Фестиваль завершится выступлением оркестра "Виртуозы Киева".

В рамках VIII Международного музыкального фестиваля 2-5 августа также состоится фортепианный конкурс.