Французский археолог: Азербайджан обладает богатым археологическим наследием

Азербайджан обладает богатым археологическим наследием.

Об этом французскому бюро Report сообщила долгое время проводившая археологические исследования в Азербайджане профессор в области археологии Древнего Ближнего Востока, член исследовательского комитета и научного совета Университета Люмьер Лион Мишель Казанова.

По ее словам, археологическое наследие Азербайджана важно для изучения истории Ближнего Востока: "Во Французском национальном музее археологии есть коллекция археологических предметов, привезенных с Кавказа, в частности из Азербайджана. Впервые именно от руководства этого музея я узнала, что Азербайджан является страной с древним и богатым археологическим наследием. Именно поэтому в октябре 2010 года я связалась с Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана и выразила заинтересованность в сотрудничестве".

М.Казанова рассказала об уникальных находках в Азербайджане: "Мы смогли стать свидетелями важных находок в Лерикском районе благодаря нашим раскопкам, проводимым с 2012 года с сотрудником Института археологии и этнографии Абузаром Алекперовым".

Французский археолог поведала о том, что ей нравится работать в Азербайджане: "Иногда, даже получив разрешение на раскопки во Франции, мы по-прежнему сталкиваемся с отрицательной реакцией местных жителей. Потому что мы копаем могилы их предков. Но мне нравится работать в Азербайджане, поскольку я чувствую себя членом семьи в Азербайджане. Люди очень гостеприимны и рады нам при каждом посещении. Я родилась в горном регионе Франции, и нахожу сходство между горными районами Азербайджана и Франции, как в ландшафте, так и в людях".