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Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф в базилике Собора Святого Петра в Ватикане

Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф в базилике Собора Святого Петра в Ватикане Это святилище – одно из знаменитых образцов архитектуры итальянского Возрождения
Kультурная политика
14 ноября 2020 г. 15:13
Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф в базилике Собора Святого Петра в Ватикане

Фонд Гейдара Алиева завершил работы по восстановлению барельефа "Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы" в базилике Собора Святого Петра в Ватикане.

Как сообщили Report в Фонде, проект был реализован на основании договора, подписанного в феврале 2019 года между Фондом и церковью Святого Петра.

Напомним, что 22 февраля 2020 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Ватикан ознакомились с базиликой Собора Святого Петра, где также находится барельеф "Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы". Это святилище – одно из знаменитых образцов архитектуры итальянского Возрождения. Базилика Собора Святого Петра – одно из известных святилищ и мест проведения церемоний. Папа Римский проводит несколько религиозных церемоний в течение года в базилике или на площади Святого Петра перед ней.

В Святом Престоле высоко оценивают проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева. Эта работа демонстрирует всему миру вклад Фонда в общечеловеческие ценности. Наряду с этим, эти проекты свидетельствуют о важном значении, которое наша страна придает памятникам и святилищам различных религий. Все это усиливает позицию, место и роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультуральным ценностям и поощряющей эти ценности, в налаживании межкультурного диалога.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondu Vatikanda “Roma Papası I Leon ilə Hun imperatoru Atillanın görüşü” barelyefini bərpa edib

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