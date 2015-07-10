Фонд Гейдара Алиева организовал в рамках "Национального дня" Азербайджана на выставке Milan Expo 2015 концертную программу

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 9 июля в рамках организованного Фондом Гейдара Алиева "Национального дня" на Всемирной выставке Milan Expo 2015 в павильоне Азербайджана состоялось выступление мастеров искусств Азербайджана.

Как сообщает Report, программа ознакомления местных жителей и пришедших в павильон гостей из других стран с культурой Азербайджана началась концертом с участием Государственного камерного оркестра имени Кара Караева в зале Аудиториум, располагающемся на территории Milan Expo. На концерте, проходившем под управлением художественного руководителя оркестра, дирижера Теймура Гейчаева, выступили народные артисты Азер Зейналов, Самир Джафаров, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Нигяр Шабанова, молодой скрипач Эльвин Ганиев.

Затем концертная программа продолжилась перед национальным павильоном Азербайджана представлением национальных ритмов в исполнении ритмической группы "Натиг". Здесь также выступил Государственный танцевальный ансамбль под художественным руководством народной артистки Афаг Меликовой. Азербайджанская музыка и танцы вызвали большой интерес у сотен посетителей павильона. Собравшиеся на площадки тоже танцевали под звуки национальной музыки. Кроме того, посетители посмотрели выступления наших национальных пехлеванов – Халдуна и Сейхуна Логмановых. Сотни зрителей, скандируя "Азербайджан", аплодисментами встретили выступление наших мастеров искусств.

В павильоне Азербайджана состоялись также презентации национальной кухни и мугама. Ханенде Арзу Алиева и Илькин Ахмедов исполнили отрывки из мугамов – жемчужины азербайджанской национальной музыки, вошедшей в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На вечере мугама, организованном на террасе павильона, гостям была предоставлена также возможность попробовать изысканные блюда азербайджанской национальной кухни.

На мониторе, установленном в "IDEA – Парке биоразнообразия" в павильоне, зрителям были продемонстрированы видеоролики об Азербайджане и первых Европейских играх "Баку-2015", которые принимала на днях наша страна.

В программе, посвященной презентации азербайджанской культуры в национальном павильоне, приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов, представители павильонов других стран на Milan Expo 2015, общественные деятели Италии.

Напомним, что павильон Азербайджана функционирует в рамках выставки Milan Expo 2015 с 1 мая. В нынешней выставке, проходящей под девизом "Накормим нашу планету, накопим энергию для жизни", принимают участие 145 стран. Только 54 из них, в том числе Азербайджан, представлены своими национальными павильонами.

Миллионам посетителей выставки предоставляется информация о древности и современности, истории и сегодняшнем дне Азербайджана. Павильон Азербайджана был подготовлен на выставке Milan Expo 2015 раньше, чем другие, и является одним из самых посещаемых.

Национальный павильон Азербайджана с 1 мая посетило более 1 млн. человек.

Павильон Азербайджана, созданный при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и превратившийся в короткий срок в излюбленное место на Milan Expo 2015, оставляет у каждого посетителя приятное впечатление о нашей стране, порождает в сердцах людей мечту совершить путешествие в Азербайджан.